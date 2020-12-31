Аргентинская футболистка объявила себя дочерью Марадоны

25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола подала иск в местный суд о признании отцовства легендарного Диего Марадоны, сообщает The Daily Mail.

Девушка была усыновлена в детстве и узнала, кто ее настоящий отец, только во время встречи со своей биологической мамой пару месяцев назад.

Известный аргентинский журналист Луис Вентура, который разговаривал с Евгенией, настаивает, что Марадона до своей смерти знал о ее намерении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Диего Марадона умер 25 ноября в своем доме в Буэнос-Айресе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.

За свою жизнь Марадона признал пятерых детей:

Диего-младший, 34 года

Яна, 23 года

Дальма, 32 года

Джанинна, 30 лет

Диего Фернандо, 7 лет

28 ноября 19-летний Сантьяго Лара заявил, что он является сыном звезды "Наполи" и "Барселоны", и потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.