Аргентинская футболистка объявила себя дочерью Марадоны
25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола подала иск в местный суд о признании отцовства легендарного Диего Марадоны, сообщает The Daily Mail.
Девушка была усыновлена в детстве и узнала, кто ее настоящий отец, только во время встречи со своей биологической мамой пару месяцев назад.
Известный аргентинский журналист Луис Вентура, который разговаривал с Евгенией, настаивает, что Марадона до своей смерти знал о ее намерении.
Как сообщал OBOZREVATEL, Диего Марадона умер 25 ноября в своем доме в Буэнос-Айресе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.
За свою жизнь Марадона признал пятерых детей:
Диего-младший, 34 года
Яна, 23 года
Дальма, 32 года
Джанинна, 30 лет
Диего Фернандо, 7 лет
28 ноября 19-летний Сантьяго Лара заявил, что он является сыном звезды "Наполи" и "Барселоны", и потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.