Аргентинская футболистка объявила себя дочерью Марадоны

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,9 т.
Евгения Лапровиттола

25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола подала иск в местный суд о признании отцовства легендарного Диего Марадоны, сообщает The Daily Mail.

Девушка была усыновлена в детстве и узнала, кто ее настоящий отец, только во время встречи со своей биологической мамой пару месяцев назад.

Известный аргентинский журналист Луис Вентура, который разговаривал с Евгенией, настаивает, что Марадона до своей смерти знал о ее намерении.

Евгения Лапровиттола (справа)
Евгения Лапровиттола (слева)
Евгения Лапровиттола (справа)
Евгения Лапровиттола

Как сообщал OBOZREVATEL, Диего Марадона умер 25 ноября в своем доме в Буэнос-Айресе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.

За свою жизнь Марадона признал пятерых детей:

  • Диего-младший, 34 года

  • Яна, 23 года

  • Дальма, 32 года

  • Джанинна, 30 лет

  • Диего Фернандо, 7 лет

28 ноября 19-летний Сантьяго Лара заявил, что он является сыном звезды "Наполи" и "Барселоны", и потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.

Диего Марадона