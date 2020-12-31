Аргентинська футболістка оголосила себе дочкою Марадони

25-річна аргентинська футболістка Євгенiя Лапровіттола подала позов до місцевого суду про визнання батьківства легендарного Дієго Марадони, повідомляє The Daily Mail.

Дівчина була усиновлена в дитинстві й дізналася, хто її справжній батько, тільки під час зустрічі зі своєю біологічною мамою кілька місяців тому.

Відомий аргентинський журналіст Луїс Вентура, який розмовляв з Євгенією, наполягає, що Марадона до своєї смерті знав про її намір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дієго Марадона помер 25 листопада у своєму будинку в Буенос-Айресі. Розтин показав, що причиною смерті стала серцева недостатність, яка призвела до гострого набряку легенів.

За своє життя Марадона визнав п'ятьох дітей:

Дієго-молодший, 34 роки

Яна, 23 роки

Дальма, 32 роки

Джанін, 30 років

Дієго Фернандо, 7 років

28 листопада 19-річний Сантьяґо Лара заявив, що він є сином зірки "Наполі" й "Барселони", і зажадав провести ДНК-тест, щоб довести свою правоту.