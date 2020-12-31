Аргентинська футболістка оголосила себе дочкою Марадони

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
4,9 т.
Євгенія Лапровіттола

25-річна аргентинська футболістка Євгенiя Лапровіттола подала позов до місцевого суду про визнання батьківства легендарного Дієго Марадони, повідомляє The Daily Mail.

Дівчина була усиновлена в дитинстві й дізналася, хто її справжній батько, тільки під час зустрічі зі своєю біологічною мамою кілька місяців тому.

Відомий аргентинський журналіст Луїс Вентура, який розмовляв з Євгенією, наполягає, що Марадона до своєї смерті знав про її намір.

Євгенія Лапровіттола (праворуч)
Євгенія Лапровіттола (ліворуч)
Євгенія Лапровіттола (праворуч)
Євгенія Лапровіттола

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дієго Марадона помер 25 листопада у своєму будинку в Буенос-Айресі. Розтин показав, що причиною смерті стала серцева недостатність, яка призвела до гострого набряку легенів.

За своє життя Марадона визнав п'ятьох дітей:

  • Дієго-молодший, 34 роки

  • Яна, 23 роки

  • Дальма, 32 роки

  • Джанін, 30 років

  • Дієго Фернандо, 7 років

28 листопада 19-річний Сантьяґо Лара заявив, що він є сином зірки "Наполі" й "Барселони", і зажадав провести ДНК-тест, щоб довести свою правоту.

Дієго Марадона