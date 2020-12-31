Аргентинська футболістка оголосила себе дочкою Марадони
25-річна аргентинська футболістка Євгенiя Лапровіттола подала позов до місцевого суду про визнання батьківства легендарного Дієго Марадони, повідомляє The Daily Mail.
Дівчина була усиновлена в дитинстві й дізналася, хто її справжній батько, тільки під час зустрічі зі своєю біологічною мамою кілька місяців тому.
Відомий аргентинський журналіст Луїс Вентура, який розмовляв з Євгенією, наполягає, що Марадона до своєї смерті знав про її намір.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дієго Марадона помер 25 листопада у своєму будинку в Буенос-Айресі. Розтин показав, що причиною смерті стала серцева недостатність, яка призвела до гострого набряку легенів.
За своє життя Марадона визнав п'ятьох дітей:
Дієго-молодший, 34 роки
Яна, 23 роки
Дальма, 32 роки
Джанін, 30 років
Дієго Фернандо, 7 років
28 листопада 19-річний Сантьяґо Лара заявив, що він є сином зірки "Наполі" й "Барселони", і зажадав провести ДНК-тест, щоб довести свою правоту.