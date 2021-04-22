Англия может получить дополнительные матчи Евро-2020 как благодарность от УЕФА – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отдать Англии дополнительные матчи Евро-2020, которое состоится летом 2021 года, в качестве благодарности за борьбу с созданием Суперлиги.

Как сообщает издание The Telegraph, футбольная ассоциация страны (FA) и ее глава Марк Буллингем сыграли большую роль в том, чтобы обеспечить крах нового турнира. По этой причине лондонский стадион "Уэмбли" может получить часть поединков, которые отберут у других городов.

Отмечается, что остальные матчи Евро-2020 будут отданы тем странам, которые пообещали обеспечить присутствие значительного количества болельщиков на трибунах.

Напомним, что УЕФА отменил четыре игры чемпионата Европы в испанском Бильбао из-за непростой ситуации с коронавирусом в баскском регионе. Также в скором времени без поединков первенства может остаться ирландский Дублин, который не может выполнить требование организации, которое касается количества болельщиков на трибунах.

Евро-2020 должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 европейских топ-клубов объявили о создании так называемой Суперлиги, но она просуществовала около 48 часов. Руководство нового турнира выступило с заявлением о его приостановке.