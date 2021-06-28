Английский гранд нацелился на футболиста сборной Украины – СМИ

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала". "Канониры" якобы готовы заплатить за нашего соотечественника от 20 до 25 миллионов евро.

Как сообщает издание Voetbal Belgie, в кандидатуре бывшего игрока "Динамо" также заинтересован "Милан", который хочет взять Яремчука в аренду с обязательным пунктом о выкупе за 15 миллионов евро. Из-за более высокой стоимости потенциального трансфера "Гент" предпочитает вести переговоры с "Арсеналом".

Роман провел неплохой сезон 2020/21. В 43 матчах за клуб он забил 23 гола и отдал 8 результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 15 миллионов евро, а контракт с бельгийской командой действует до лета 2025 года.

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В составе сборной Украины Яремчук провел три поединка на Евро-2020. В них он отличился двумя мячами и одним ассистом.

Отметим, что наш соотечественник хотел покинуть "Гент" еще в 2020 году, но тогда руководство клуба отказалось отпускать его, поскольку уже продало ключевого нападающего в то трансферное окно.

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