Английские футболисты устроили массовую драку в матче. Видео

Поединок 31-го тура чемпионата Англии по футболу в Чемпионшипе (второй по силе дивизион страны) между "Борнмутом" и "Уотфордом" завершился массовой дракой.

Нападающий "Уотфорда" Жуан Педро был удален за вторую желтую карточку, сыграв опасно на Джефферсоне Лерме. Поднявшийся колумбиец толкнул Тома Клеверли. Бывший полузащитник " Манчестер Юнайтед" не стал терпеть, высказав все в лицо сопернику.

Когда ситуация начала успокаиваться, Джек Уилшир спровоцировал на поле новую потасовку, в которой приняли участие десяток футболистов с обеих команд.

Полузащитнику "Уотфорду" Дэну Гослингу пришлось поработать охранником, после того, как его товарищ по команде Исмаила Сарр пытался добраться до защитника "Борнмута" Адама Смита.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Борнмута", а Уилшир получил красную карточку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ривненский "Верес" устроил массовую драку с казахстанским "Окжетпесом" на учебно-тренировочных сборах в Турции.