Андрей Шевченко передал послание сборной Украины перед матчем в Боснии

Перед решающим для украинской футбольной сборной матчем группового раунда квалификации чемпионата мира в Боснии и Герцеговине бывший главный тренер нашей команды Андрей Шевченко послал ей слова поддержки.

На своей странице в Twitter 45-летний специалист написал короткий текст на украинском и английском языках.

"Вперед к победе! Все вместе поддержим нашу сборную! Удачи сегодня вечером", – выдал Шева, сопроводив послание фотографией празднования гола нашими футболистами.

Вперед до перемоги !

Вболіваємо за Нашу Збірну !



Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! ⚽️🇺🇦 @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 16, 2021

Андрей Николаевич нечасто пишет посты в соцсетях. Предыдущий, о представлении тренером "Дженоа", он опубликовал 10 ноября.

Встреча на стадионе в Зенице начнется в 21:45. На нашем сайте идет онлайн Босния и Герцеговина – Украина.

Видео дня

OBOZREVATEL сообщал, где смотреть Босния и Герцеговина – Украина: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022.

Пока что "сине-желтые" занимают третье место в группе D. Чтобы подняться на одну ступеньку, украинцам нужна своя победа, а также, чтобы французы не проиграли финнам в Хельсинки.