Андрей Шевченко передал послание сборной Украины перед матчем в Боснии

Перед решающим для украинской футбольной сборной матчем группового раунда квалификации чемпионата мира в Боснии и Герцеговине бывший главный тренер нашей команды Андрей Шевченко послал ей слова поддержки.

На своей странице в Twitter 45-летний специалист написал короткий текст на украинском и английском языках.

"Вперед к победе! Все вместе поддержим нашу сборную! Удачи сегодня вечером", – выдал Шева, сопроводив послание фотографией празднования гола нашими футболистами.

Вперед до перемоги !

Вболіваємо за Нашу Збірну !



Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! ⚽️🇺🇦 @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb