Андрей Шевченко не сдержал слез, рассказывая перед Нью-Йорком об убитых детях в Украине

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрея Шевченко с трудом совладал с эмоциями, выступая в перед 3 000 студентами в Нью-Йорке на церемонии открытия проекта ООН "Измени мир". Украинский тренер выдал мощную речь о войне в Украине и в какой-то момент не смог сдержать слез.

Шевченко пришлось сделать небольшую паузу, когда он начал говорить о детях, убитых российскими оккупантами. В начале своего выступления Андрей Николаевич предложил всем вернуться в те времена, когда они росли.

"Подумать о школе, друге, игрушках, футбольном мяче, месте, где вам нравилось играть с вашими родителями или вашими друзьями. Украинские дети прямо сейчас лишены этого. Уже прошел месяц, когда в моей стране началась война. Окруженный город, русская армия, убивая гражданских граждан, убивая детей... Они это называют "военная операция". Это не военная операция. Это убийство гражданских людей. Мое сердце разбито", – сказал Шевченко.

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Бывший наставник наших футболистов очень гордится тем, что является украинцем.

"Я очень горжусь тем, как моя страна сейчас защищается, защищает демократию. Наш президент встал и объединил всех людей вместе, объединил всех украинцев и объединил весь мир. Потому что мы должны остановить войну вместе. Мы должны остановить войну сейчас", – подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 апреля российские оккупанты убили в Украине 153 ребенка, более 245 получили ранения. По предварительной информации больше всего детей пострадало в Киевской области – 73.

Напомним, что накануне Шевченко напомнил боссу ФИФА и другу Путина, что Россия устроила геноцид украинского народа.

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