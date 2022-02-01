Алиев рассказал об убийстве футбола в Украине и встал на защиту Усика, который "говорит умные слова"

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев в интервью блогеру Дмитрию Гордону заявил, что у нас в стране футбола больше нет. По словам экс-полузащитника сборной Украины спорт номер один убит.

Кроме того, Алиев возмутился политиками, которые лезут не в свое дело.

"У нас был футбол. Полностью убили. Сборная может и на уровне, но те же ребята в сборной... Посмотреть "Динамо", "Шахтер" – что мы показываем в Европе? Когда такое было, когда за четыре игры в Лиге чемпионов не забить голы. Все проигрывают. Ничего у нас нет. Приедь на олимпийскую базу, посмотри в каком она состоянии. Политики, вот зачем вы убиваете? Ззанимайтесь своими делами", – отметил Александр.

Видео дня

Алиев резко высказался в адрес "идиотов", которые задают Александру Усику разные политические вопросы после его побед.

"У нас нет никакого вида спорта. Вообще никакого. Бокс? Кто? Усик, Ломаченко... Школа бокса есть. Вот Саша выигрывает, Лома выигрывает, какие им задают вопросы по поводу этого вот всего? Мы должны гордиться этими ребятами. Нам больше некем гордиться в спорте. Я знаю Саню, он простой человек. Он говорит умные слова, не входит в дискуссию с теми идиотами, которые задают ему эти вопросы. Он делает свое любимое дело. Для нас он герой. Он прославляет Украину. Но задавать эти вопрос... Для чего?" – подытожил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев дал интервью Игорю Бурбасу, где рассказал о групповом сексе. Он это делал без своего давнего друга Артема Милевского.

Также Александр рассказал, как бы он поступил с журналистом Андреем Сенькивым в ситуации с Евгением Селезневым. По словам Алиева, он бы разобрался с неугодным работником прессы "по-мужски".

Конфликт между ведущим YouTube-канала "ТаТоТаке" и игроком "Миная" началася в декабре прошлого года. Сенькив записал провокационное видео, на котором Евгений Селезнев ведет себя неподобающе. После этого Селезнев стал угрожать Андрею избиением за рассказы о нем в интернете.

Напомним, что Алиев играл как на позиции "под нападающим", так и на фланге. Родители Александра до сих пор живут в Курске. С 2002 по 2013 года провел в киевской команде 126 матчей, в которых забил 28 голов.

В резервном составе киевского "Динамо" Алиев начал выступать с 2002 года. В том же году дебютировал в чемпионате Украины, став самым молодым игроком "Динамо", сыгравшем в этом турнире. С 2002 по 2005 провел 99 встреч за "Динамо-2", отметившись 23 забитыми мячами.

9 января 2010 года Алиев должен был подписать контракт с московским "Локомотивом". Однако вечером 8 января футболист через официальный сайт "Динамо" Киев сообщил, что остаётся в составе этого клуба. Причиной этого Алиев посчитал отсутствие у "Локомотива" денег на трансфер игрока.

Тем не менее, 29 января 2010 года совет директоров железнодорожников принял принципиальное решение купить 24-летнего хавбека, после чего президент "Локомотива" Николай Наумов немедленно связался по телефону со своим украинским коллегой Игорем Суркисом.

Тот согласился продать Алиева и даже изъявил готовность предоставить "Локомотиву" рассрочку: половину из € 8 млн московский клуб выплатил сразу, половину — в 2011 году. 1 февраля Алиев подписал трёхлетний контракт с "Локомотивом".

Ранее Алиев снялся в скандальном клипе. Видео на песню, в которой он объявил войну итальянским функционерам из Украинской ассоциации футбола (УАФ), появилось на его канале "Кент".

До этого Алиев заявил, что бил свою жену Татьяну потому что та, якобы его царапала.

По словам экс-футболиста сборной Украины, он никогда не начинал какую-то ссору сам.

Татьяна Алиева в свое время выставила в сеть фото в синяках и ссадинах, сказав, что была избита бывшим футболистом "Динамо". Позже она сообщила, что Александр во время драки сломал кровать.

Сам спортсмен показал откровенное видео с пьяной полуголой женой.