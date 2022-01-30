"Позорная крыса". Алиев заявил, что "нужно быть мужчиной и отбить бошку" журналисту

Известный в прошлом футболист "Динамо" Александр Алиев рассказал, как бы он поступил с журналистом Андреем Сенькивым в ситуации с Евгением Селезневым. По словам Александра, он бы разобрался с неугодным работником прессы "по-мужски".

Конфликт между ведущим YouTube-канала "ТаТоТаке" и игроком "Миная" началася в декабре прошлого года. Сенькив записал провокационное видео, на котором Евгений Селезнев ведет себя неподобающе. После этого Селезнев стал угрожать Андрею избиением за рассказы о нем в интернете.

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Алиев заявил, что неправильно себя ведет именно Сенькив.

"Пиарится за счет Сели. Его привел Панков. Вот это записывать. Позорная крыса. Зачем ты записываешь? Ты ж мужик, ты ж написал, выставил. Ну приди скажи Жеке. Сейчас угрожаешь. Там пустили на Жеку уголовное дело. Для чего это? Что же ты тогда обо*рался перед ним?" – сказал Алиев в интервью на Youtube-канале "Burbazz".

Александр поддержал своего коллегу-футболиста, заявив, что на месте Евгения избил бы журналиста.

"Кто ты такой, берешь и выставляешь Селю? Приди с Жекой и поговори. Я приехал бы, отбил бы бошку и все. Я бы не разговаривал с ним по телефону. Что у меня мало друзей, которые не смогут его найти? Он же не будет сидеть прятаться в подъезде, в квартире. Приехал бы, в первую очередь забил бы бошку, и записал, чтобы он извинился перед всей страной. Что был не прав. Нужно быть мужчиной", – подытожил Алиев.

Напомним, что после скандала с Селезневым Сенькив рассказал, что начато уголовное производство по статье 345-1 УК Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста".

По ней предусмотрены разные виды наказания: исправительные работы сроком до двух лет, арест до шести месяцев, ограничение или лишение свободы до трех лет.

Отметим, что Алиев в интервью Игорю Бурбасу рассказал, как десяток лет назад занимался групповым сексом с представительницами прекрасного пола.

По словам экс-спортсмена, он это делал без своего давнего друга Артема Милевского.