Алиев показал, что делает с флагом России в бане. Instagram такого не выдержал. Видео

Известный экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев положил флаг России в бане и каждый раз вытирает ноги о трехцветную тряпку, когда заходит в помещение. 38-летний бывший игрок сборной Украины выложил видео у себя в Intagram, однако почти сразу социальная сеть удалила ролик.

Видео дня

"Всем привет! Ребятушки, вот так вот я захожу в баню и вот так вот вытираю ноги о 3.14дарастический флаг. Смерть узким. Всех обнял", – сказал Александр на видео.

Позже Алиев выкатил небольшую фотографию, где извинился за отсутствие видео.

"Ребята, Инста удаляет видео. Ничего поделать не могу. Но вы все сами знаете, что для нас, для украинцев, это тряпка врага. Слава Украине", – сказал бывший футболист.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря Алиев похвастался тем, что получил удостоверение участника боевых действий (УБД). Спустя некоторое время в комментариях Алиева раскритиковали за то, что он ни разу не побывал "на нуле", и ни разу не стреляв в российских оккупантов, получил такое признание.

После этого Александр удалил картинку с ксивой, вместо этого записав видео, в котором обматерил к украинцам. После этого бывший спортсмен получил жесткую реакцию от болельщиков.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что перед самым началом полномасштабного вторжения Алиев стал жертвой хейта в социальных сетях после того, как снялся с автоматом и пистолетом, надев при этом папаху донских казаков.

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