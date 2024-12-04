'Динамо' во второй раз подряд потеряло очки в УПЛ, не сумев обыграть 'Александрию' в битве лидеров

Киевское "Динамо" во второй раз подряд сыграло вничью в Премьер-лиге Украины – на этот раз на выезде с "Александрией" 0:0 в матче двух лидеров турнирной таблицы. Накануне перенесенного поединка 1-го тура обе команды имели в активе по 36 очков, опережая на шесть пунктов донецкий "Шахтер".

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В первом тайме команды не порадовали болельщиков зрелищным футболом. Соперники старались действовать наверняка, особо не рискуя, что привело к практическому отсутствию остроты в атаке. Футболисты больше были сконцентрированы на том, чтобы не дать оппонентам строить свои атаки, иногда делая упор на тактику мелкого фола.

А вот сразу после перерыва "Динамо" едва не открыло счет. Вратарь "Александрии" Георгий Ермаков попал под прессинг и отдал передачу прямо в ноги капитану киевлян Виталию Буяльскому. Тот с линии штрафной пробивал в дальний угол, но голкипер хозяев исправил свою ошибку, отбив мяч в сторону.

На 61-й минуте свой момент организовали подопечные тренера Руслана Ротанья. После заброса из глубины поля бразилец Хуан Безерра не попал в дальний угол ворот Георгия Бущана с 15 метров.

После этого опять пошел позиционный футбол, в котором преобладала борьба игроков на каждом участке поля, которую на 77-й минуте прервал полузащитник киевлян Назар Волошин. Он оказался на выгодной позиции, но не смог переиграть голкипера крученым ударом с линии штрафной.

Таким образом, футболисты завершили встречу безголевой ничьей. Теперь команды ждет еще одно очно противостояние, которые пройдет в Киеве 8 декабря.

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