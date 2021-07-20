Александр Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Знаменитый украинский бизнесмен и президент ФК "Металлист" (2005-2012) Александр Ярославский был назначен координатором по подготовке Харькова к проведению матча за Суперкубок УЕФА-2025, когда будет отмечаться 100–летие с момента основания местного клуба. В этом противостоянии традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщается на официальном сайте "Металлиста", соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов. Его копия приведена ниже.

Отметим, что Ярославский уже во второй раз получает подобное назначение. Перед Евро-2012 Александр занимался координацией подготовки к проведению континентального первенства в первой столице Украины.

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При его участии в Харькове была создана вся футбольная инфраструктура. Тогда он инвестировал 300 миллионов долларов в современный аэропорт, пятизвездочный отель и другие объекты. Это позволило первой столице стать принимающим городом, а не резервным.

Эксперты считают, что Ярославскому удастся добиться проведения Суперкубка УЕФА-2025 в Харькове благодаря его устойчивой репутации в европейском мире футбола. В УЕФА считают уникальным пример его участия в масштабном инфраструктурном строительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярославский заявил, что в городе начали работу над восстановлением футбольной инфраструктуры "Металлиста".