Александр Шовковский: мне очень близка миссия Parimatch Foundation – развивать детей через спорт

10 сентября в спортивном комплексе "Арена" состоялась открытая тренировка по футболу в рамках программы "Так, я можу" международного благотворительного фонда Parimatch Foundation. Футбольный и вратарский мастер-класс для юных воспитанников проекта с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП провел легендарный украинский футболист Александр Шовковский.

По его словам, каждый успешный человек должен отдавать частичку своего знания, своей любви для того, чтобы молодое поколение получало толчок, который в будущем даст ощутимый результат.

"Мне очень близка миссия Parimatch Foundation – развивать детей через спорт. Это уже вторая инициатива фонда, в которой я участвую. В прошлом году я присоединился к проекту "Тренер №1", а сейчас с радостью поддержал программу "Так, я можу". Благодарен за такую возможность! Вижу, что фонд работает не только с детьми, но и учителями физической культуры. Это очень важно. Уверен, что наше сотрудничество будет приносить пользу и удовольствие", – отметил Александр Шовковский.

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Именно комплексность подхода в работе с детьми отметила и президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская. "Мы приглашаем на открытые тренировки смешанные группы детей. Потому что наша команда с самого начала говорит о важности инклюзивного подхода в спорте. Целью открытых и системных инклюзивных тренировок является распространение спорта среди детей и создание безбарьерной среды для детей с инвалидностью, которая обеспечит им доступ как к спорту, так и к общению со сверстниками в смешанных группах. Впоследствии мы сделаем замеры, чтобы узнать, как чувствует себя ребенок через несколько месяцев наших тренировок. Результаты предыдущих подобных исследований радуют всех: нашу команду, родителей, тренеров", – отметила президент.

Открытая тренировка стала началом нового сезона 2021-2022 для детей с инвалидностью, которые системно занимаются футболом. Проект поддержала Подольская районная государственная администрация г. Киева и заместитель киевского городского председателя Валентин Мондриевский. "Подольская администрация способствует развитию всех детей нашего района. Мы болеем за них и за их успехи. Для нас важно, чтобы тренировки были инклюзивными, и каждый ребенок имел возможность общаться со сверстниками, поэтому считаем полезно не разделять детей. Это тот позитив, который необходим для сплоченности и для нормального развития социума", – рассказал и.о. Подольской районной администрации Виталий Волошкевич.

Справка: Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный Parimatch в 2019 году. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы у каждого ребенка, независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров, был равный доступ к обучению и занятиям спортом. В Украине фонд реализует три комплексные программы:

- "Новая Физическая Культура" – нацелена на развитие и популяризацию физической культуры в школах с целью повышения физической активности детей.

- "Так, я можу!" – направлена на поддержку детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями путем привлечения их в спорт.

- "Спортивный наставник" – направлена на то, чтобы каждый ребенок, независимо от социального статуса, мог развиваться и идти к своей мечте.