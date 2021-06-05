Агент назвал тренера, который заменит Шевченко в сборной Украины

Бывший тренер киевского "Динамо" и будапештского "Ференцвароша" Сергей Ребров должен стать следующим наставником сборной Украины. 47-летний специалист сменит на этом посту Андрея Шевченко.

Об этом сообщил агент Реброва Шандор Варга. Как заявил он в интервью csakfoci.hu, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко назвал именно Сергея Станиславовича будущим тренером "желто-синих".

"Сборная Украины реальна. Президент УАФ был в Будапеште на открытии "Пушкаш Арены", где он мне, например, сказал, что если уйдет Шевченко, за которым следит "Милан", то только Ребров сможет быть следующим тренером. Об этом знал и Шевченко, и президент "Ференцвароша" Габор Кубатов. Потому что работа в национальной команде значит больше, чем работа в любом клубе, так как речь идет об игре за свою страну", – сказал Варга.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Ференцварош" объявил об отставке Сергея Реброва. Украинский специалист проработал в клубе три года. За это время команда под руководством нашего тренера трижды подряд выиграла чемпионат Венгрии, чего "фради" не удавалось с 1928 года.

Кроме того, Реброва вернул "Ференцварош" в групповой турнир Лиги чемпионов, где команда не выступала 25 лет.

Ранее СМИ сообщили о том, что украинский тренер продолжит работу в Объединенных Арабских Эмиратах, а летом 2022 года вернется в киевское "Динамо".