Африканский футболист "Динамо" очумел от снега в Киеве

Максим Иншаков Футбол 21:14, 14.01.2021 Обновлено: 21:23, 14.01.2021

Нигерийский нападающий "Динамо" Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, показал свою реакцию на похолодание и снегопад, начавшийся в Киеве.

Футболист, выступающий на правах аренды в донецком "Олимпике", у себя в Instagram выложил фотку, на которой он очумевший от холода стоит под падающим снегом.

Подписчики поддержали 22-летнего игрока, посоветовав ему в комментариях держаться и теплее одеваться.

Бенито присыпанный снегом
Instagram Бенито

Как сообщал OBOZREVATEL, Бенито пришел в столичный клуб в феврале прошлого года, подписав контракт до июня 2023 года.

Форвард не смог закрепиться в основном составе первой команды и был отправлен в аренду в "Олимпик".

Основная позиция Бенито – фланговый игрок атаки. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда.

10 февраля 2020-го, проведя лишь три минуты на поле, Бенито забил роскошный гол в товарищеском матче "молодежки" с "Валмиером".

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