Африканский футболист "Динамо" очумел от снега в Киеве

Нигерийский нападающий "Динамо" Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, показал свою реакцию на похолодание и снегопад, начавшийся в Киеве.

Футболист, выступающий на правах аренды в донецком "Олимпике", у себя в Instagram выложил фотку, на которой он очумевший от холода стоит под падающим снегом.

Подписчики поддержали 22-летнего игрока, посоветовав ему в комментариях держаться и теплее одеваться.

Бенито присыпанный снегом Instagram Бенито

Как сообщал OBOZREVATEL, Бенито пришел в столичный клуб в феврале прошлого года, подписав контракт до июня 2023 года.

Форвард не смог закрепиться в основном составе первой команды и был отправлен в аренду в "Олимпик".

Основная позиция Бенито – фланговый игрок атаки. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда.

10 февраля 2020-го, проведя лишь три минуты на поле, Бенито забил роскошный гол в товарищеском матче "молодежки" с "Валмиером".