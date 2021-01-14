Африканський футболіст "Динамо" очманів від снігу в Києві

Нігерійський нападник "Динамо" Олабіран Блессінг Муїва, більш відомий як Беніто, показав свою реакцію на похолодання і снігопад, що почався в Києві.

Футболіст, який виступає на правах оренди в донецькому "Олімпіку", у себе в Instagram виклав фотку, на якому він очманілий від холоду стоїть під снiгом, що падає.

Пiдписники підтримали 22-річного гравця, порадивши йому в коментарях триматися і тепліше одягатися.

Беніто присипаний снігом Instagram Беніто

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беніто прийшов у столичний клуб у лютому минулого року, підписавши контракт до червня 2023 року.

Форвард не зміг закріпитися в основному складі першої команди, його відправили в оренду в "Олімпік".

Основна позиція Беніто – фланговий гравець атаки. Має досвід ігор на обох флангах, а також на позиції центрального форварда.

10 лютого 2020-го, провівши лише три хвилини на полі, Беніто забив розкішний гол у товариському матчі "молодіжки" з "Валмієром".