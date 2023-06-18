Абрамович отказался передавать Украине все от продажи 'Челси'. Хочет поддержать россиян, пострадавших от войны – The Daily Mail

2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученные от продажи "Челси" более года назад, могут не дойти в Украину до жертв войны с Россией в этом году или, возможно, не дойти вообще, пишет The Daily Mail. Роман Абрамович хочет, чтобы существенная часть денег досталась России, а точнее россиянам, пострадавшим от конфликта.

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СМИ уверены, что ни правительство Великобритании , ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против России из-за агрессии Владимира Путина против Украины.

Абрамович, находящийся под санкциями за свою близость к путинскому режиму, должен "дать согласие" на выделение средств. Он до сих пор отказывается сделать, потому что хочет, чтобы кроме Украины, деньги распределялись также по всей России.

Источники The Daily Mail в министерстве иностранных дел подтвердили эту информацию. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил на прошлой неделе, что он не может гарантировать, что деньги будут переведены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце. Министры вернутся на работу в сентябре.

"Мы хотим убедиться, что высвобождаемые деньги пойдут исключительно тем получателям, на которых они нацелены. Мне нужна полная уверенность, что это так", – отметил Клеверли

"Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, а затем мы надеялись на позитивное развитие событий в январе. Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до конца года, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет", – приводит СМИ слова источника, близкого к фонду, который занимается распределением средств.

Абрамович был вынужден продать "Челси" в прошлом году, зная, что его ждут санкции. Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, и после расходов, связанных со сделкой, осталось 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Во время продажи в пресс-службе Абрамовича заявили, что он "хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд пострадавших по обе стороны конфликта между Россией и Украиной".

2,3 миллиарда фунтов стерлингов остаются на замороженном банковском счете в Великобритании, принадлежащем Fordstam, компании, контролируемой Абрамовичем, при этом министерство иностранных дел еще не дало зеленый свет на перевод денег.

Правила, касающиеся высвобождения денег, позволяют направлять их исключительно на украинские гуманитарные цели.

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