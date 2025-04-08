'А что, еще бомбят?' Степаненко рассказал, что говорят за границей про войну в Украине

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко признался, что многие в Турции вообще не понимают, что происходит в Украине. Его каждый день спрашивают про происходящее в нашей стране.

Видео дня

"Когда ты живешь в Украине, даешь интервью, какие-то реплики, ты говоришь: "Мы играем в футбол, чтобы показать людям в других странах, что происходит у нас, что мы представляем украинский футбол, нашу страну". Но ты даже не понимаешь, что на самом деле многие люди вообще не знают, что у нас происходит. Каждый день кто-то спрашивает: "А что, у вас там всё ещё стреляют? Еще бомбят?" – рассказал футболист сборной Украины на Youtube-канале Burbazzz.

Тарас каждый день показывает местным видео с российскими атаками на украинские города.

"Говорю: вот, смотри, в Днепре прилетело, в Кривом Роге, в Киеве. Вот сегодня с Ардой (футболистом) разговаривал — он тоже спрашивал, что там снова произошло. Я ему объясняю. Понимаю, что не все в курсе. Люди живут, как будто ничего не происходит. Море переплыл — и уже в Одессе. А у нас каждый день что-то случается…" – добавил Тарас.

Напоследок Степаненко искренне пожелал своей стране мира.

"Чтобы наши люди жили спокойно, в свободной, мирной, цветущей Украине. Очень этого хочу. Чтобы и наш футбол процветал, и сборная поехала на чемпионат мира. Я себе дал обещание: если, дай Бог, Украина выйдет — я тоже туда поеду. Не знаю, в каком статусе, может, просто как зритель, но поеду. Тем более в Америку есть к кому ехать — так что всё будет хорошо. Желаю всего наилучшего нашей стране и нашей сборной", – подытожил полузащитник.

Как сообщал OBOZ.UA, Тарас Степаненко 1 февраля стал игроком турецкого "Эюпспора". Контракт рассчитан на 1,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации инсайдеров, "горняки" ничего не получили за этот переход, так как капитан сборной Украины ушел в статусе свободного агента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!