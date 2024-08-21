9 млн просмотров за несколько часов. Поступок Роналду спровоцировал небывалый ажиотаж в сети. Видео

Знаменитый португальский футболист Криштину Роналду создал YouTube-канал и собрал более 3 млн подписчиков за три часа. Роналду успел выложить несколько коротких роликов, которые набрали сотни тысяч просмотров.

Видео дня

"Ожидание окончено. Мой канал на YouTube. Присоединяйтесь ко мне в этом новом путешествии", – написал Криштиану в соцсети.

Видео с анонсом также спровоцировало небывалый ажиотаж. За несколько часов его посмотрело порядка 9 млн человек.

На видео Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес отдыхает на тропических островах, дает ответы о самом красивом голе Евро-2024, посещает музей мадам Тюссо, где знакомится со своей копией, а также просто дурачится перед камерой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джорджина решила порадовать своих подписчиков в Instagram небольшим видео, рассказывающем о своем досуге. Девушка показала, как вместе со звездным футболистом занимаются йогой в сауне.

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