8 'баранок' в 12 матчах: для Украины продолжается проклятие ЧЕ по футболу

Сборная Украины по футболу провально стартовала на чемпионате Европы-2024, который в эти дни проходит в Германии. Наша команда считалась фаворитом в поединке против Румынии, которую относят к слабейшим участникам турнира, шокировав собственных болельщиков поражением 0:3.

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Несмотря на результат, следует отметить, что он практически идеально вписывается в статистику выступления "сине-желтых" на континентальных первенстве. В Германию наши поехали на четвертое для себя Евро подряд. Игра с Румынией стала 12-й для украинцев на ЧЕ.

За это время наши футболисты потерпели девять поражений, а в восьми поединка и вовсе не смогли поразить ворота соперников. Украина входит в число четырех команд, которые оставались без гола на одном первенстве (в 2016-м после Югославии-72, Турции-96 и Дании-2000).

Также "сине-желтые" имеют самую продолжительную сухую серию без забитых мячей (пять матчей), а также в пассиве нашей команды рекордны 12 игр с пропущенными голами! Еще никогда украинцы не смогли сыграть на ноль в поединках чемпионата Европы.

Напомним, что следующий матч на Евро-2024 сборная Украины проведет в пятницу, 21 июня. Соперниками наших футболистов станут словаки, которые преподнесли пока что главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко разнес футболистов сборной Украины за поражение от Румынии на Евро-2024.

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