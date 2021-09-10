7-й тур УПЛ: где смотреть, результаты, календарь, расписание трансляций, обзоры, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на матчи национальных сборных возобновился розыгрыш национального чемпионата. 7-й тур растянется сразу на четыре дня.
Центральным можно смело считать противостояние второй и третьей команд турнирной таблицы – донецкого "Шахтера" и "Днепра-1". Лидер первенства киевское "Динамо" сразится на выезде с "Металлистом-1925".
Поединки можно увидеть в эфире телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.
Премьер-лига Украина. 7-й тур
10 сентября (пятница)
"Александрия" – "Ингулец" 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 53 Гринь.
"Александрия" – Билык, Бухал, Мельник, Мирошниченко, Цуриков, Демченко (Ковалец, 46), Калюжный (Рыбалка, 90), Гринь (Кирюханцев, 90), Дришлюк, Одарюк (Спинелли, 74), Третьяков.
"Ингулец" – Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Полегенько (Козак, 57), Асмелаш, Шарай (Стефен, 76), Запорожец, Шишка (Коваленко, 57), Коробенко, Бен-Салем, Ситало (Плохотнюк, 76).
Предупреждения: Бен-Салем (58), Ковалец (65), Козак (84), Дришлюк (86), Опанасенко (90).
11 сентября (суббота)
14:00. "Рух" – "Заря", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
17:00. "Металлист-1925" – "Динамо", "Футбол 2"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Арбитр VAR: Денис Шурман
19:30. "Шахтер" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Арбитр VAR: Николай Балакин
12 сентября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Черноморец", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Олег Деревинский
17:00. "Колос" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько
19:30. "Ворскла" – "Десна", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Евгений Арановский
13 сентября (понедельник)
19:30. "Верес" – "Львов", "Футбол 1"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Ярослав Козык
Как сообщал OBOZREVATEL, на 28-м году жизни умер бывший футболист харьковского "Металлиста" Денис Барвинко.