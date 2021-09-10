7-й тур УПЛ: где смотреть, результаты, календарь, расписание трансляций, обзоры, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на матчи национальных сборных возобновился розыгрыш национального чемпионата. 7-й тур растянется сразу на четыре дня.

Центральным можно смело считать противостояние второй и третьей команд турнирной таблицы – донецкого "Шахтера" и "Днепра-1". Лидер первенства киевское "Динамо" сразится на выезде с "Металлистом-1925".

Поединки можно увидеть в эфире телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.

Видео дня

Премьер-лига Украина. 7-й тур

10 сентября (пятница)

"Александрия" – "Ингулец" 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 53 Гринь.

"Александрия" – Билык, Бухал, Мельник, Мирошниченко, Цуриков, Демченко (Ковалец, 46), Калюжный (Рыбалка, 90), Гринь (Кирюханцев, 90), Дришлюк, Одарюк (Спинелли, 74), Третьяков.

"Ингулец" – Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Полегенько (Козак, 57), Асмелаш, Шарай (Стефен, 76), Запорожец, Шишка (Коваленко, 57), Коробенко, Бен-Салем, Ситало (Плохотнюк, 76).

Предупреждения: Бен-Салем (58), Ковалец (65), Козак (84), Дришлюк (86), Опанасенко (90).

11 сентября (суббота)

14:00. "Рух" – "Заря", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

17:00. "Металлист-1925" – "Динамо", "Футбол 2"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Арбитр VAR: Денис Шурман

19:30. "Шахтер" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Арбитр VAR: Николай Балакин

12 сентября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Черноморец", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Олег Деревинский

17:00. "Колос" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько

19:30. "Ворскла" – "Десна", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Евгений Арановский

13 сентября (понедельник)

19:30. "Верес" – "Львов", "Футбол 1"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Ярослав Козык

Как сообщал OBOZREVATEL, на 28-м году жизни умер бывший футболист харьковского "Металлиста" Денис Барвинко.