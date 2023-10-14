54: что за флешмоб состоялся на матче Украины в отборе Евро-2024

Волонтеры Дмитрий Дубас и Николай Васильков на матче отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии организовали акцию под названием "54" – именно столько лет прошло после вторжения Советского Союза в Чехословакию в 1968 году до начала войны России и Украины 2022 года.

На 54-й минуте волонтеры штаба "Рестовратор. Картофельное войско" и два украинских сектора провели флешмоб – над головами подняли баннеры с цифрами 54. Что это значит?

"54 – символическая цифра, столько лет прошло между агрессией СССР к Чехословакии и агрессией России к Украине. Полвека, а враг до сих пор не наказан. "54" – это уважение к Чехии, символ единства наших народов", – сказал Васильков.

Флешмоб был организован в знак солидарности чешского и украинского народов в это сложное историческое время.

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