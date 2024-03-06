Новый формат Лиги чемпионов: какую выгоду получит Украина и что изменится с нового сезона

Уже в следующем сезоне мы будем смотреть новый пока непонятный, но очень интересный формат Лиги Чемпионов. Элитный футбольный турнир меняется, игр будет больше, возрастут шансы для тех, кто никогда не выбирался в плей-офф ЛЧ. Все о новом турнире и почему это дополнительный путь для украинской евровесны – читайте в материале OBOZ.UA.

36 команд на общую группу

С сезона 24/25 команд на групповом этапе будет не 32. Формат 8 квартетов остался в прошлом. Теперь это будет одна огромная турнирка, а к количеству участников прибавятся еще 4. Осенью 24-го года 36 команд будут бороться за право на участие в плей-офф ЛЧ, где каждое очко будет на вес золота. Причем такой формат будет и для Лиги Чемпионов, и для Лиги Европы: клубы перед жеребьевкой разделят на 4 корзины и каждый получит по 8 соперников (2 из каждой корзины). В Лиге Конференций останутся 6 матчей, но это так же будут 6 разных команд.

В общей таблице будет решать каждое место и каждый зачетный балл, ведь только первые 8 команд получат прямую путевку в весенний плей-офф. А вот дальше… Проще сказать, что последние 8 вылетают напрямую. Остается 16 команд с 9-го по 28-е места, их ждет 2 дополнительные игры за жизнь. Важно: переходных состояний больше не будет; тот, кто проиграет эту битву - покидает еврокубки вообще.

Кто заберет дополнительные 4 места?

Эти путевки будут разбираться по особому принципу. Одно из дополнительных мест получит третья команда из пятой ассоциации в клубном рейтинге. Уже известно, что это Франция и Нидерланды не смогут ее обойти. Еще две путевки получат ассоциации с лучшим средним баллом за предыдущий еврокубковый сезон (пока это Италия и Германия).

А еще одно место может быть украинским! Дело в том, что 4-ю путевку в основной раунд ЛЧ будет определять Путь чемпионов, где все решает лучший клубный коэффициент - и именно "Шахтер" среди стран второго порядка в Европе держит лучшие позиции. Даже вылет из еврокубков не отразился на наших шансах; соперники просто не смогут набрать столько баллов, чтобы обойти донецкий клуб. "Горнякам" нужно только выиграть УПЛ, об этом мы поговорим позже.

"Бавария" и "Реал" могут сыграть уже на этом этапе

Команды будут распределены на 4 корзины по их силе. Следовательно, гранды европейского футбола могут встретиться уже на этой стадии. И это не только "Милан" - "Боруссия", как было этой осенью. Потенциально возможны очные матчи "Барселоны", "МанСити", "Реала" или "Баварии". Крутая возможность уже осенью увидеть настоящую зарубу за топовые позиции. Арифметика проста: как мы уже сказали, только 8 из 36 коллективов смогут выйти напрямую. Это при том, что от Англии, Германии, Испании и Италии ежегодно в ЛЧ квалифицируются по 4 клуба, не считая команды Франции, меняющихся представителей Португалии, Бельгии, Нидерландов или Дании… Целая когорта команд на такие важные 8 путевок. Каждый клуб сыграет 4 домашних и 4 гостевых матча. Где и против кого – решит жеребьевка. Ее разъяснений пока нет, поэтому может ли "Барселона" все топовые матчи провести на выезде – неизвестно.

В таком контексте интересно обратиться и к предсказаниям суперкомпьютера. Работа у него была относительно легкая: топам нужно было выиграть только 3 игры из 6 в своем квартете, чтобы обеспечить выход в следующий этап - и прогнозировать их участие на стадии 1/16 или даже полуфинала не вызывало особых сложностей. Теперь же мегамашина будет иметь кучу дополнительных факторов для анализа, ведь головокружительные провалы лучших из лучших возможны уже на стадии общей таблицы.

Украинский представитель получает больше шансов

И тут пора вспомнить об украинских клубах. За последние 5 лет (из сезона 19/20) украинцы напрямую в евровесну не выходили, чаще занимали третье место. Со следующего розыгрыша статус соперников, в целом, не изменится по силе, только их станет вдвое больше. Если от нас будет 2 клуба – это немало шансов попасть в список 16-ти команд внутри таблицы. Да, будет больше игр, но нам же проще: Украинская Премьер-лига к тому времени уже пойдет на паузу, в то время как в топовых европейских лигах матчей и нагрузок станет больше.

Но сначала нужно преодолеть плей-офф, с которым у нас традиционно проблемы. За тот же период последних пяти лет сохранить прописку в турнире и пробиться в его группу смогли всего 2 клуба: дважды "Динамо" и единожды "Шахтер". Другие – только понижение в классе или вылет. Кто будет представлять Украину в ЛЧ на стадии отбора – вопрос до сих пор открытый. Ведь разорванный календарь, перенесенные матчи, нестабильность всех лидеров УПЛ не позволяют даже попытаться назвать двух счастливчиков. Претендентов пока 5: "Днепр-1", "Шахтер", "Кривбасс", "Динамо" и "Полесье", но оба гранда украинского футбола имеют запасные игры (2 у горняков и 3 у киевлян).

Больше матчей – больше проблем

В то же время, там где для фаната праздник футбола, для клубов это – куча проблем. 8 игр на групповом этапе (плюс 2 в случае битвы при жизни) – это дополнительные физические нагрузки. А количество сломанных с начала сезона игроков из-за неконтактных травм (обычно растяжения задней мышцы или проблемы с коленями) превысило несколько десятков. В определенный момент "Ньюкасл" мог заявить отдельную команду из сломанных игроков, а тому же "Реалу" с перебитыми центрбеками и потерей основного голкипера помогла гениальность Анчелотти. И если даже самые богатые футбольные структуры не могут быстро вылечить такие лазареты, то что говорить о более скромных командах. Не будем забывать и о Кубке Африки и Кубке Азии: лидеров европейских клубов так же будут вызывать в сборные - нужно будет запланировать и этот момент.

И все это на фоне того, что с 2025 года FIFA кардинально меняет формат Клубного чемпионата. Он будет проходить летом целый месяц - фактически, игроки "Сити", "ПСЖ", "Баварии" и "Порту", а также еще более двадцати команд будут вообще без отдыха. Медики уже устали хвататься за голову.

Нас ждет очень насыщенный футбольный евросезон, где каждый гол будет решать судьбу аутсайдеров, каждый неудачный удар грандов может выбросить их из турнира, а у клубов Украины вдвое больше шансов на плей-офф ЛЧ. Ждать осталось недолго, а пока - внимательно смотрим на еврокубки в этом году.

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