19-летний украинский футболист забил потрясающий бильярдный гол в чемпионате Германии. Видео

Форвард юниорской сборной Украины Эрик Шуранов, который защищает цвета немецкого "Нюрнберга", провел фантастический матч заключительного тура второй Бундеслиги против "Ганновера". 19-летний футболист сделал дубль и принес победу своей команде со счетом 2:1.

Уже на 6-й минуте Шуранов прорвался по флангу и бильярдным ударом от штанги отправил мяч точно в ворота. На 73-й минуте Эрик забил победный гол.

Эрик Шуранов родился на севере Баварии в городе Бамберг в семье переселенцев из Украины. Отец Эрика профессионально занимался футболом и выступал за ряд украинских клубов: "Приладист" из Мукачево, "Вагоностроитель" из Стаханова и "Металлург" из Донецка.

Ярый футболист, Игорь Шуранов взялся уже с детства воспитывать сына футболистом, бывший полузащитник-плеймейкер прививал ребенку технические азы игры, а затем направил в местной команды.

Ранее сообщалось, что Шуранова могут натурализовать в Германии. За игроком особо следит тренер сборной Германии U-19 Кристиан Вернс. Недавно Вернс подал запрос в Немецкий футбольный союз о возможности выступления Шуранова за бундестим.