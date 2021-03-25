19-летний футболист итальянского гранда погиб в ДТП

Футболист молодежной команды "Лацио" Даниэль Герини погиб в результате ДТП в Риме.

Как сообщает издание Football-Italia, это случилось всего через несколько дней после того, как он отпраздновал свой 19-й день рождения. В момент лобового столкновения с автомобилем Mercedes, которым управлял 68-летний мужчина, вместе с Герини в салоне машины находились двое его друзей.

Их доставили в больницу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Травмы, полученные вторым водителем, оказались менее серьезными.

На официальной странице "Лацио" в Twitter подтвердили информацию о смерти футболиста и выразили соболезнования его семье.

"Мы все еще не верим и находимся в шоке от того, что случилось. Президент и все люди, связанные с клубом, выражают семье Герини глубочайшие соболезнования", – написано в заявлении итальянского гранда.

В "Лацио" подтвердили информацию о смерти Герини Twitter "Лацио"

Кроме молодежной команды "Лацио" Даниэль выступал за "Торино", "Фиорентину" и СПАЛ. Также на его счету несколько матчей за сборные Италии до 15 и 16 лет.

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