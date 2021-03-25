19-річний футболіст італійського гранда загинув у ДТП

Футболіст молодіжної команди "Лаціо" Даніель Геріні загинув у результаті ДТП в Римі.

Як повідомляє видання Football-Italia, це сталося всього через кілька днів після того, як він відсвяткував свій 19-й день народження. У момент лобового зіткнення з автомобілем Mercedes, яким керував 68-річний чоловік, разом з Геріні в салоні машини перебували двоє його друзів.

Їх доставили в лікарню. Зараз вони перебувають у важкому стані. Травми, отримані другим водієм, виявилися менш серйозними.

На офіційній сторінці "Лаціо" в Twitter підтвердили інформацію про смерть футболіста та висловили співчуття його родині.

"Ми все ще не віримо і перебуваємо в шоці від того, що сталося. Президент і всі люди, пов'язані з клубом, висловлюють родині Геріні найглибші співчуття", – написано в заяві італійського гранда.

В "Лаціо" підтвердили інформацію про смерть Геріні Twitter "Лаціо"

Крім молодіжної команди "Лаціо" Даніель виступав за "Торіно", "Фіорентину" і СПАЛ. Також на його рахунку кілька матчів за збірні Італії до 15 і 16 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25-річний уругвайський ексфутболіст "Вільярреала" трагічно загинув у себе на батьківщині.