BTN Foundation поддержал деятельность Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий

Поддержка благотворительным фондом BTN Foundation Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий предусматривает совместную работу над реинтеграцией ветеранов через спорт. Объединяющей целью стала помощь военным, возвращающимся к гражданской жизни после службы.

Украинская лига бокса ветеранов боевых действий — общественная организация, которая помогает ветеранам проходить физическую и психологическую реабилитацию и адаптироваться к гражданской жизни через занятия боксом. Лига регулярно организует турниры в Киеве и других городах, где на ринг выходят исключительно ветераны-защитники.

Лига также была соорганизатором благотворительных международных вечеров бокса, в частности с боями на инвалидных креслах, которые дают возможность вернуться в спорт военным с тяжелыми ранениями.

"Деятельность Лиги заслуживает внимания и поддержки. Спорт даёт ветеранам возможность восстановить силы, обрести уверенность и поставить перед собой новые цели после службы. Инициативы, работающие в этом направлении, делают важное дело для всего общества", — комментирует Роман Балашов, предприниматель и IT-инвестор.

Фонд будет поддерживать институциональное развитие организации, проведение турниров и программ восстановления участников. Такой формат поможет Лиге планировать регулярные мероприятия и выстраивать работу с ветеранами в долгосрочной перспективе. Первый турнир при поддержке BTN Foundation состоится 10 октября.

"Сотрудничество с BTN Foundation открывает новые возможности для Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий в работе по реабилитации наших Героев с помощью бокса. Наша главная миссия — чтобы военные после возвращения к гражданской жизни как можно быстрее к ней приспособились, и мы делаем это через их участие в турнирах по боксу среди ветеранов, которые мы, в том числе, максимально интегрируем в вечера профессионального бокса. Мы чрезвычайно уважаем наших ветеранов, каждого, кто защищал Украину и отдал часть своей жизни, поэтому мы должны работать ради их будущего в гражданской жизни.

Бокс — прекрасный инструмент в реабилитации военных. В этом виде спорта много работы над координацией, им также можно заниматься сидя, то есть он полезен для ветеранов в инвалидных креслах. "Мы стараемся адаптировать и индивидуализировать наш вид спорта под потребности каждого ветерана, который им занимается", — комментирует Игорь Фаниян, соучредитель Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий.

BTN Foundation работает на стыке спорта, инклюзии и равных возможностей и содействует инициативам, сочетающим спортивное развитие с общественной ценностью. Поддержка Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий продолжает это направление, ведь она объединяет спортивное восстановление военных с развитием адаптивного спорта.