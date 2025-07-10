Еврокубки на Киевстар ТВ: все матчи украинских клубов в прямом эфире

В июле начинаются квалификационные матчи к еврокубкам, где украинские клубы будут бороться за выход в групповые раунды. Все поединки будут доступны без дополнительной оплаты на Киевстар ТВ.

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В сезоне 25/26 Украину на евроарене представляют сразу четыре команды: "Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье". Первым из украинских клубов в новом сезоне начнет "Шахтер". Как обладатели Кубка Украины, дончане начнут выступления в Лиге Европы с первого квалификационного раунда. Матчи против финского "Ильвеса" состоятся 10 и 17 июля. В случае победы следующим соперником горняков станет турецкий "Бешикташ".

Следующим в борьбу вступит киевское "Динамо". Киевляне начнут свои выступления во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Свой первый матч бело-синие сыграют 22 июля. Домашние игры команда проведет на стадионе "Арена Люблин" в Польше.

В Лиге конференций сыграют "Александрия" и "Полесье", которые стартуют со второго квалификационного раунда. Их матчи состоятся 24 и 31 июля.

Все матчи с участием украинских клубов в квалификационных раундах еврокубков будут транслироваться на платформе Киевстар ТВ. Эксклюзивно на отдельном канале "КСТБ|Еврокубки" зрители смогут посмотреть поединки "Полесья", "Александрии" и гостевой матч "Шахтера" против "Ильвеса" – без дополнительной оплаты для всех пользователей сервиса, независимо от выбранного пакета.

Матчи "Динамо" будут транслироваться на телеканале 2+2, который также доступен на платформе Киевстар ТВ. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Просмотр доступен с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса. Все трансляции будут размещаться в разделе "Спорт", где также доступно обновленное расписание матчей, анонсы событий и удобная навигация.