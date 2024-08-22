'Девушки должны получать медали': Бебех и Рожкова обсудили олимпийское будущее чирлидинга

Завершились баталии Олимпийского Парижа и уже фокус внимания сместился на летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе. Пять дополнительных видов спорта, утвержденные в программе Игр по квоте местного Оргкомитета: бейсбол/софтбол, крикет, лакрос, сквош и флаг-футбол. К сожалению, туда не вошел чирлидинг. Итак, о перспективах включения в Олимпийскую программу именно чирлидинга в 2032 году мы поговорили в Украинском доме "Volia Space" в Париже.

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"Олимпийское будущее чирлидинга" именно такую тему обсудили ведущий Роман Бебех с Еленой Рожковой, основательницей чирлидинга в Украине и Литве, руководителем команды RED FOXES.

RED FOXES являются первыми и единственными в мире чирлидерками, выступавшими на трех Олимпиадах. В 2004 году в Афинах украинские лисы продемонстрировали свой талант и энергию, сопровождая баскетбольные соревнования. С тех пор команда еще дважды участвовала в Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, популяризируя и чирлидинг, и Украину на международном уровне. В Украине сегодня этот вид спорта очень стремительно набирает обороты.

"Отбор девушек в команду происходит очень сложно. Сейчас держать планку все труднее и труднее, потому что сегодняшнее поколение немного с другими ценностями. Если раньше, чтобы 12 человек было на площадке, нужно, чтобы было 16 человек в зале. Сейчас, чтобы было 8 на площадке, нужно, чтобы было 48 человек в год в ростере команды. Война внесла свои коррективы, потому что половина девушек в Украине, половина за границей. Они разбросаны по всему миру, и когда есть какой-то заказ, мы тогда уже все вместе собираемся. Но я всегда говорю, что должно быть спортивной, красивой и талантливой. Надо еще иметь любовь к своему делу. Также очень важно, как они в команде эффективно коммуницируют между собой. Поэтому мы и начинаем с того, чтобы отобрать еще психически настроенных девушек в единое целое. Это очень тяжело, но мне это удается", – поделилась Елена Рожкова.

Основательница команды также подчеркнула, что развитие чирлидинга происходит по двум направлениям: как шоу-команды в других видах спорта и как самостоятельный вид спорта. Сегодня чирлидинг и Международный Чирлидинговый Союз признают Международный олимпийский комитет и стоят в очереди на включение в программу Олимпийских игр.

Чирлидинг имеет все шансы быть олимпийским спортом. Девушки должны получать медали высшего качества за свою работу. Я надеюсь, что скоро это произойдет", – отметила Елена Рожкова.

Вспоминая эпизоды из танцевальной карьеры команды, когда девушки выступали вопреки различным сложным ситуациям, травмам и болезням, Елена поделились: "Например, в Афинах одна девушка заканчивала танец. Я видела ее последний шаг с площадки, она просто теряла сознание и все врачи всех баскетбольных сборных бежали нас спасать. Такие действительно есть случаи. Я также хочу отметить, что в Лондоне у нас очень хорошая была реакция от Fox News, спортивного американского портала. Они написали: "Give them gold medal please". Это было таким вкладом, что, действительно, наш труд чирлидерок не меньше работы атлетов".

На мероприятии присутствовали яркие представительницы команды RED FOXES: Александра Сидорова (Днепр), София Твердохлеб (Киев) и Паула Полозкова (Рига), которые продемонстрировали выступления как шоу-команды, так и соло в номинации Pom Dance от Чемпионки Украины Елизаветы Онасенко ( Покровск).

Начать заниматься чирлидингом можно в любом возрасте, это отличный вид спорта именно потому, что он не только перфомативный, развивающий спортивные качества, но и коммуникативный, он дает детям все то, что сегодня у них отобрало детство с гаджетами: это социализация, развитие дружбы в команде, стремление к победам и достижение целей". Именно об этом мы расскажем в реалити "RED FOXES IN PARIS", где раскроем процессы, скрытые от зрительского глаза.

Дискуссия и заинтересованность зрителей еще раз подчеркнула, что этот вид спорта имеет большие перспективы. Так что ждем, когда и на Олимпийских играх украинские спортсменки смогут побеждать и в чирлидинге.