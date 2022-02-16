Чиновники поздравляют Абраменко с победой, но ничего не делают для развития спорта
4 года назад Александр Абраменко принес Украине единственную золотую медаль на Олимпиаде. На следующий же день все СМИ страны облетела жуткая фотография трамплина для фристайлистов, где начинал тренироваться наш победитель.
Поздравляя Александра с победой, представители всех властей обещали возродить фристайл в Николаеве, вернуть этот вид спорта в Украину и сделать так, чтоб наши чемпионы тренировались в родной стране, а не за границей.
Прошло 5 лет. Александр снова принес Украине единственную медаль, пусть серебрянную, но такую же важную и значимую. Тем временем ни в Николаеве, ни в другом городе Украины так и не построили современный спортивный комплекс, чтоб наши олимпийцы тренировались на родине, а не в Беларуси и Швейцарии.
Стоит ржавеющий символ победы вопреки, а не благодаря. А политики и чиновники продолжают поздравлять Абраменко, разбавляя позитивом информационную повестку.
А через 2 дня будет новая история, и о медале можно будет забыть, как и о развитии фристайла и других видов спорта
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