Знаменитый украинский боксер снялся с боя из-за проблем со здоровьем после коронавируса – СМИ

Знаменитый украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО), выступающий во втором среднем весе, отменил свой бой против француза Кристиана Мбилли (17-0, 16 КО), запланирован на 18 марта.

Как сообщает в Twitter инсайдер Дэн Рафаэль со ссылкой на свои источники, у 32-летний уроженец Кривого Рога возникли проблемы с легкими, которые мешает украинцу полноценно работать на тренировках.

Отмечается, что Хитров в 2020-м переболел коронавирусом.

Ранее живущий в США Хитров рассказал, как во время начала пандемии коронавируса, в Нью-Йорке между Манхеттеном и Бруклином, на острове Рандалс, стояли 20-тонные морозильные фуры, полностью забитые трупами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019-го Хитров добыл впечатляющую победу над американцем Габриэлем Фэмом на шоу UFC Fight Pass.

Наш соотечественник завоевал чемпионский пояс Национального боксерского чемпионата США (USNBC).