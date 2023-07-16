Знаменитый украинский боксер проиграл нокаутом, угодив по ходу боя в нокдаун. Видео

Бывший чемпион мира по версии WBC в весе до 63,5 кг Виктор Постол (31-5, 12 КО) потерпел третье поражение подряд. 39-летний уроженец Броваров на арене в Лас-Вегасе (США) проиграл техническим нокаутом доминиканскому панчеру Элвису Родригесу (15-1-1, 13 КО).

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Украинский боксер хорошо начал поединок, грамотно держал дистанцию, работая джебами. В третьем раунде у доминиканца прошла двойка, которая потрясла украинца. Виктору пришлось клинчевать. Подобное случилось и в 5-й трехминутке.

Перед самым гонгом Постол пропустил много ударов и ему пришлось просто бегать от соперника по рингу.

В 6-м раунде украинский боец угодил нокдаун после правого хука Родригеса.

В следующем раунде ситуация повторилась. Постол попытался вновь сбежать, но вмешался рефери, присудив поражение техническим нокаутом.

В 2015-2016 годах Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC, пока не проиграл бой Теренсу Кроуфорду. 29 августа 2020 года наш соотечественник имел шанс вернуть себе чемпионский титул, но не смог одолеть американца Хосе Рамиреса.

Осенью 2020-го Постол принял решение пойти в политику, став кандидатом в депутаты Броварского районного совета по первому округу.

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