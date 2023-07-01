Знаменитый украинский боксер нокаутом выиграл Европейские игры-2023

Серебряный призер Олимпиады-2020 украинский боксер Александр Хижняк выиграл Европейские игры-2023 в Польше. В финале турнира в весовой категории до 80 кг наш соотечественник победил нокаутом хорвата Габриэля Веочича.

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Александр мощно начал поединок, отправив хорватского боксера в нокдаун еще в первом раунде. Развязка наступила во второй трехминутке на отметке 1:47. После мощнейшего удара 27-летнего полтавчанина рефери сразу остановил бой.

Для Украины это стало первой и единственной медалью на боксерском турнире Европейских игр.

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