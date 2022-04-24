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Фьюри убийственным нокаутом победил Уайта в чемпионском бою

Максим Иншаков
Бокс
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Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт

Британский боксер Тайсон Фьюри (31-0-1, 23 КО) победил 34-летнего соотечественника Диллиана Уайта (28-3, 19 КО) и отстоял чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Поединок на лондонском "Уэмбли", собравший рекордные 94000 зрителей, завершился нокаутом в 6-м раунде.

Также 33-летний Фьюри по прозвищу Цыганский король сохранил звание линейного чемпиона, которое в свое время отобрал у Владимира Кличко.

Дебют встречи прошел в своеобразной разведке, где бойцы не форсировали события, пытаясь джебами нащупать слабые места друг друга. Фьюри демонстрировал великолепную реакцию, уверенно ныряя от боковых плюх оппонента.

Тайсон Фьюри победил Диллиана Уайта
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В начале четвертого раунда рефери пришлось на несколько секунд останавливать бой и проводить разъяснительную беседу с боксерами, которые мгновениями ранее не захотели выходить из клинча по его требованию.

Рефери приходилось разнимать боксеров

Уайту явно не хватало точности ударов и угол уроженца Ямайки заметно нервничал. Тайсон отлично разрывал дистанцию, вынуждая соперника бить по воздуху.

Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт

К 5-му отрезку преимущество линейного чемпиона становилось все более ощутимее. Фьюри превосходил в скорости и реакции.

Тайсон Фьюри бил Диллиана Уайта

Неспешный ритм боя не стал расти и во второй половине. Британцы не использовали серии, подолгу выцеливая. Лишь за 50 секунд до гонга, Уайт кинулся в первую атаку, закончившуюся клинчем.

Клинчей было немного

Экватор битвы по прежнему проходил в неторопливом темпе с минимальным количеством ударных серий, клинчей и боковых ударов. Развязка наступила внезапно.

Тайсон Фьюри попал четко в подбородок Диллиану Уайту

Уайт зевнул убийственный апперкот, который "прилетел" точно в подбородок. Диллиан поспешил вскочить, зашатался и рефери сразу же остановил поединок.

Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт

Фьюри не проводил бои в Соединенном Королевстве с августа 2018 года, когда он победил итальянца Франческо Пьянету. 10-раундовый бой в Виндзорском парке в Белфасте, Северная Ирландия завершился единогласным решением судей.

Последние пять боев 33-летнего Фьюри проходили в США, в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

27 марта прошлого года Уайт (28-2, 19 КО) завоевал пояс WBC, нокаутировав Александра Поветкина (36-3-1, КО). 9 октября Фьюри победил в своем третьем бою с Деонтеем Уайлдером.