Знаменитый британский боксер победил нокаутом, забив соперника в углу ринга. Видео

Знаменитый британский полутяж Энтони Ярду (22-2, 21 KO) победил соотечественника Линдона Артура (19-1, 13 KO) и завоевал пояс интернационального чемпиона WBO и Британского Содружества. Боксерский бой в Лондоне завершился досрочно.

Ярд сделал выводы из предыдущего противостояния с Артуром, не став фехтовать с ним джебами. С первых минут Энтони выбрал нужную дистанцию, забросав оппонента жесткими ударами.

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В 4-м раунде Ярд ошибся в ближнем бою, пропустив от соперника. Это "разбудило" бойца. Он буквально набросился на соотечественника, зажал того у канатов. Ярд раз за разом выбрасывал хуки по корпусу и в голову, работал апперкотами.

Линдон Артур не выдержала такого натиска, упав в нокдаун. Судья досчитал до дести раньше, чем спортсмен просигнализировал, что готов продолжать поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря в Нортбридже (Перт, Западная Австралия), состоялся боксерский поединок, который местные фанаты окрестили поединком года в стране. Джо Маккой (1-0-1) дрался с Фано Кори (7-5-1).