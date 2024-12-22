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Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
1,9 т.
Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Екатерина Усик после победы Александра над Тайсоном Фьюри пришла к мужу в раздевалку, чтобы разделить с ним эмоции триумфа. У себя в Instagram 36-летняя крымчанка выложила несколько совместных фотографий.

Видео дня

На снимках чемпион выглядит уставшим, с видимыми следами пропущенных ударов на лице, но вместе с тем сосредоточенным и уверенным. Екатерина нежно обнимает мужа, демонстрируя поддержку и любовь.

Катя целует Сашу, а в подписи благодарит всех за поздравления и поддержку, добавив: "Кохаю".

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри
Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри
Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Усики воспитывают четырех детей, окружая их любовью и заботой. Супруги вместе уже около 20 лет и прошли через испытания славой и расставание с Крымом.

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Старшая дочь Елизавета родилась в 2010 году, за ней появились сыновья Кирилл (2013 года рождения) и Михаил (2015 года рождения), а младшая дочь Мария – в январе 2024 года. OBOZ.UA собрал детали отношений звездной пары.

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Александр и Екатерина женаты с 2009 года и вместе воспитывают детей, окутывая их поддержкой и любовью, что отражается в их общих фотографиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

Жена Усика выложила совместные фотографии из раздевалки мужа после боя с Фьюри

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