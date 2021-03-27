Дружина Повєткіна викликала обговорення в Англії своєю зовнішністю. Фото дівчини

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
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Євгенія Повєткіна

У ніч на неділю, 28 березня, знаменитий російський боксер Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) проведе бій-реванш із британцем Ділліаном Уайтом (27-2, 18 КО).

Напередодні поєдинку англійські ЗМІ приділили пильну увагу дружині Російського Витязя Євгенії Меркуловiй.

Видання The Sun присвятило 31-річній росіянці розворот на одній зі спортивних шпальт.

Заголовок статті на The Sun, де дівчину назвали "російською матрьошкою"

"Підбадьорювати Повєткіна буде його чудова дружина Євгенія. Блондинка-бомба стала популярною після перемоги на конкурсі краси, завоювавши титул міс Курськ. Вона модель, мати і найбільша шанувальниця російського супертяжа", – йдеться в статті.

Відзначимо, що для Олександра це другий шлюб. Раніше він був одружений із Іриною, яка народила йому дочку Аріну. Через 10 років після розлучення боксер познайомився з Євгенією. Весілля Повєткін і Меркулова зіграли в Празі в 2013 році.

Євгенія Меркулова і Олександр Повєткін
Євгенія Меркулова на березі
Євгенія Меркулова
Євгенія Меркулова в купальнику
Євгенія Меркулова в чорній сукні
Євгенія Меркулова в машині
Євгенія Меркулова
Євгенія Меркулова відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший бій Повєткіна і Уайта відбувся в серпні 2020 року. Тоді росіянин піднявся з нокдауну і нокаутом здобув титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond.

Олександр ПовєткінДілліан Вайт