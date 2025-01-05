'Зашифрованые малоросы'. Неопубликованное ранее фото с Усиком и Ломаченко спровоцировало ажиотаж в сети

Фотография олимпийской сборной Украины по боксу накануне Игр-2012 в Лондоне спровоцировало бурное обсуждение в социальных сетях. На редком снимке запечатлены наши молодые боксеры, которые лишь начинают свой путь к мировой известности.

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В кадре Василий Ломаченко (2-кратный олимпийский чемпион, чемпион в 3 весовых категориях), Александр Усик (олимпийский чемпион, 2-кратный абсолютный чемпион), Александр Гвоздик (бронзовый призер, чемпион в категории до 79,4 кг) и Денис Беринчик (серебряный призер ОИ). едут в общественном транспорте. За сутки иллюстрация собрала десятки комментариев и тысячу лайков.

Под кадром украинские пользователи Facebook восхищаются бойцами, которые в итоге не раз прославляли нашу страну на различных рингах мира.

Однако некоторые пользователи не смогли простить Ломаченко, Гвоздику и Усику пророссийские настроения, которыми те отмечались на заре своей профессиональной карьеры.

"Три зашифрованных малороса", "Одно ватное говно там лишнее, все знают что это за кусок даже не нужно конкретизировать", – пишут юзеры.

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