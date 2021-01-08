Я нокаутирую его в поздних раундах, – желанный соперник Ломаченко о "бое" с украинцем

Непобедимый американец Джервонта "Танк" Дэвис (24-0, 23 КО) не знал, что украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) бросил ему вызов.

Он заявил, что готов выйти на ринг с нашим соотечественником, если этот поединок будет достаточно интересен публике. Боксер также считает, что в их возможном бою он нокаутирует нашего соотечественника в поздних раундах.

"Ломаченко недавно бросил мне вызов, он сделал это? Мы находимся на разных сторонах, у нас разные промоутеры, но если этот бой имеет смысл, то давайте его сделаем. Я хочу подраться со всеми этими парнями. Что случится в нашем поединке с Василием? Я его сломаю, а затем нокаутирую в поздних раундах", – рассказал Дэвис в интервью на YouTube-канале EsNews.

"Танк" также отметил, что его следующим соперником скорее всего станет другой непобедимый боксер Райан Гарсия (21-0, 18 КО), который в своем последнем поединке встал после нокдауна и нокаутировал экс-соперника Ломаченко Люка Кэмпбелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий признался, что хотел бы подраться с Дэвисом после поражения от Теофимо Лопеса.