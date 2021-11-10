"Я не верил своим глазах": Кличко о том, что случилось в бою Усик – Джошуа

Победа украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поразила экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко. Мэр Киева был очень удивлен событиям в ринге, где менее габаритный крымчанин по технике превосходил титулованного британца.

По мнению Виталия Владимировича Усик и Джошуа кардинально отличаются по стилю друг от друга. Александр является техником, который передвигается на ногах, имеет прекрасные глаза и реакцию, но не обладает сильным ударом. А Джошуа есть панчер – тот, кто одним ударом может лишить исход.

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"Я не верил своим глазах, как этого панчера на ногах обманывал Саша. Британец имеет большую длину рук, но тем не менее Усик сделал все, чтобы поставить свой стиль боя", – сказал Кличко в эфире Youtubе-канала "В гостях у Гордона".

Кличко признался, что очень переживал за исход встречи.

"У Саши был шанс выиграть бой по очкам. Эти шансы были небольшими, и букмекерские конторы это подтверждали. Но тем не менее он все сделал , чтобы грамотно навязать свою тактику ведения боя", – подытожил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.