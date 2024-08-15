'Вы – тигры! Снимаю шляпу': Усик обратился к украинским военным

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик восхитился характером и волей защитников Украины. 37-летний боксер побывал на тренировке и сыграл в футбол с воинами ВСУ, которые получили тяжелые ранения, давая отпор российской агрессии.

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Об этом информирует официальный сайт донецкого "Шахтера". Представитель супертяжелого веса, который также является футболистом житомирского "Полесья", отметил, что получил невероятные эмоции, проведя время на поле вместе с военными. Их Александр назвал настоящими тиграми.

"Каждый из нас, украинцев, которых эти ребята защищают от врага, должен помогать, поддерживать их и хотя бы просто прийти пообщаться и поиграть в футбол. Смотреть на эти эмоции – это крутяк! Я думаю, мы бы еще полтора часа здесь с радостью побегали. Я очень хорошо отношусь к инициативе ФК "Шахтер" создать такую ​​команду. Сейчас у нас, насколько мне известно, около 50 тысяч человек с ампутациями, и их можно адаптировать к дальнейшей жизни именно через спорт. Спорт может помочь ребятам найти новую цель и жить дальше. Всем украинским военным хочу сказать: вы – тигры! Я снимаю перед вами шляпу", – сказал Усик.

Ранее воины ВСУ тепло поприветствовали Усика после его возвращения в Украину сбоя с Тайсоном Фьюри, которого он побил раздельным решением судей. Защитники страны вручили боксеру оригинальный подарок.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик признался, что ему много раз поступали предложения выступать под другим флагом, но он всегда отвечал отказом.

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