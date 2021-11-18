Второй после Усика украинский боксер сразится с россиянином Гассиевым

Украинский боксер-профессионал супертяжелого веса Андрей Руденко в следующем бою выйдет в ринг против россиянина Мурата Гассиева. Вечер бокса с их участием пройдет в Сочи 25 декабря.

Об этом сообщил сайт "Матч ТВ" со ссылкой на промоутера российского бойца Алексея Авсецина. На кону будет стоять пояс IBF Intercontinental.

38-летний Руденко на профи-ринге добыл 34 победы и пять раз проиграл. В 2017 году днепрянин уже бился в России и уступил в Москве бывшему чемпиону мира – россиянину Александру Поветкину.

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28-летний Гассиев ранее выступал в тяжелом весе (до 91 кг), владел поясами WBA Super и IBF, но в 2018 году проиграл в Москве объединительный поединок украинцу Александру Усику по очкам. После паузы в два года он перешел в супертяжелый дивизион и победил двух малоизвестных боксеров нокаутом. Поражение от Усика – единственное в карьере уроженца Владикавказа при 28 победах.

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