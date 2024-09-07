'Все уже написали про зраду?' Поступок Усика вызвал ажиотаж в сети. Фотофакт

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) принял участие в благотворительной спортивной гонке по морю на водных велосипедах, организованной Фондом принцессы Монако Шарлин. После заезда наш боксер выложил в соцсетях фотографию с флагом, который ошибочно перевернул.

Видео дня

На снимке Усик держит полотнище так, что синий цвет находится внизу, а желтый вверху. Под фото практически каждый третий болельщик обсуждает эту ситуацию, интересуясь, почему Усик не знает, как выглядит флаг его Родины.

"Все уже написали про зраду и перевернутый флаг?" – говорится в самом заплюсованном комментарии.

Напомним, что Усик в Монако выступал в своей команде U17, в состав которой, кроме него, входят Даниэль Лапин, Дмитрий Коваленко и Николас Фахе.

Согласно регламенту соревнования, пять команд по 4 участника должны преодолеть дистанцию ​​в 180 км между островом Кальви и Монако. Целью мероприятия является пополнение Фонда принцессы Монако, средства с которого тратятся на обучение людей поведению на воде для уменьшения несчастных случаев и утоплений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!