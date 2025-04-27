'Все очень серьезно'. Появилось фото задержания знаменитого украинского боксера

Издание "СВОЇ | Кривий Ріг" опубликовало фото задержания знаменитого украинского боксера и участника Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Евгения Хитрова. По данным источников, Хитрова подозревают в участии в серии краж с сельскохозяйственных предприятий.

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Предполагается, что спортсмен входил в организованную группу, действовавшую по ночам. Правоохранители долгое время документировали деятельность подозреваемых, а в рамках расследования было проведено около десяти обысков.

"Все очень серьезно. Хитрову грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", – говорится в сообщении "СВОЇ | Кривий Ріг".

Вместе с Хитровым был задержан его предполагаемый сообщник Александр Курила. Ранее оба были замечены на совместных фотографиях с известным боксером Василием Ломаченко во время последнего чемпионата Украины.

На данный момент официальных комментариев от представителей Хитрова не поступало, сам спортсмен также не делал заявлений в социальных сетях.

Евгений Хитров завершил профессиональную карьеру в 2019 году с рекордом 20 побед (17 нокаутом) и 2 поражения. Его самым заметным достижением стало седьмое место в рейтинге WBC и бой за титул WBC Silver, который он проиграл.

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