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"Все очень серьезно". Появилось фото задержания знаменитого украинского боксера

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
5,8 т.
'Все очень серьезно'. Появилось фото задержания знаменитого украинского боксера

Издание "СВОЇ | Кривий Ріг" опубликовало фото задержания знаменитого украинского боксера и участника Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Евгения Хитрова. По данным источников, Хитрова подозревают в участии в серии краж с сельскохозяйственных предприятий.

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"Все очень серьезно". Появилось фото задержания знаменитого украинского боксера

Предполагается, что спортсмен входил в организованную группу, действовавшую по ночам. Правоохранители долгое время документировали деятельность подозреваемых, а в рамках расследования было проведено около десяти обысков.

"Все очень серьезно. Хитрову грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", – говорится в сообщении "СВОЇ | Кривий Ріг".

"Все очень серьезно". Появилось фото задержания знаменитого украинского боксера

Вместе с Хитровым был задержан его предполагаемый сообщник Александр Курила. Ранее оба были замечены на совместных фотографиях с известным боксером Василием Ломаченко во время последнего чемпионата Украины.

"Все очень серьезно". Появилось фото задержания знаменитого украинского боксера

На данный момент официальных комментариев от представителей Хитрова не поступало, сам спортсмен также не делал заявлений в социальных сетях.

Евгений Хитров завершил профессиональную карьеру в 2019 году с рекордом 20 побед (17 нокаутом) и 2 поражения. Его самым заметным достижением стало седьмое место в рейтинге WBC и бой за титул WBC Silver, который он проиграл.

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