Впервые в мире вместо Усика. Непобедимый боксер выиграл бой нокаутом и вошел в историю. Видео

Обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) на арене в Лас-Вегасе (США) победил чемпиона WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-1, 22 КО) и завоевал абсолютный титул. 35-летний американец стал первым в мире абсолютным чемпионом в двух дивизионах в эпоху четырех поясов, которая началась в 2007 году.

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В 2017 году Теренс Кроуфорд победил Джулиуса Индонго и стал абсолютом в первом полусреднем весе.

Побить достижение Кроуфорда мог Александр Усик, становившийся абсолютом в тяжелом весе и пытавшийся организовать поединок в супертяжелом дивизионе за 4 титула с Тайсоном Фьюри. По одному разу выигрывали все пояса Джош Тейлор (первый полусредний), Сауль Альварес (второй средний), Джермелл Чарло (первый средний), Дэвин Хейни (легкий) и Наоя Иннуэ (легчайший).

Спенс агрессивно начал поединок, работая первым номером. Кроуфорд не форсировал ситуацию, и во втором раунде провел точную контратаку. Спенс, никогда ранее не бывавший в нокдаунах, впервые упал за 10 секунд до гонга.

После этого в ринге началось одностороннее избиение. Эррол ничего не мог противопоставить боковыми по корпусу и в голову, еще дважды оказался на канвасе.

В 7-м раунде Кроуфорд второй раз подловил атакующего оппонента коротким правым аперкотом, а затем третий раз правым хуком.

В 9-м раунде судья остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года Кроуфорд выразил поддержку Украине в ее сопротивлении российским агрессорам.

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