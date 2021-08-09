Впервые в истории: украинец стал лучшим судьей турнира по боксу на ОИ в Токио

Организационный комитет боксерского турнира на Олимпиаде в Токио признал украинца Павла Василинчука лучшим судьей на соревнованиях. Наш соотечественник является рефери международной категории AIBA (3 звезды).

Как сообщается на официальном сайте Федерации бокса Украины (ФБУ), Василинчук был единственным представителем Украины из 36 судей, которые обслуживали поединки. Он провел 10 боев в качестве рефери в ринге и 32 – в роли члена бригады арбитров.

Кроме того, в информагентстве sport.24tv.ua со ссылкой на "Суспильне Спорт" отметили, что Павел является первым нашим соотечественником, который удостоился этой награды. Вслед за украинцем в рейтинге лучших судей расположились поляк и представитель США.

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Отметим, что Василинчук родился и получил образование в Черновцах. Он учился на факультете физкультуры и спорта в местном университете имени Федьковича. В 2020 году Павла признали лучшим боксерским рефери Украины. Категория AIBA, которой он обладает, является высшим достижением для арбитра, который работает на поединках в этом виде спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник Александр Хижняк потерпел неожиданное поражение нокаутом в золотом финале Олимпиады. Он выигрывал по очкам, но пропустил мощный удар в третьем раунде, после чего судья остановил противостояние.