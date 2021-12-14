"Война идет по моей территории": Беринчик – о титульном бое с российским боксером

Обладатель пояса Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в весовой категории до 61,2 кг Денис Беринчик поделился мыслями о будущем бое с российским боксером Исой Чаниевым, который состоится в Броварах 18 декабря. В частности, уроженец Луганской области рассказал о политической составляющей поединка.

На пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 14 декабря, непобедимый Беринчик (9 КО в 15 боях) ответил на вопрос своего промоутера Александра Красюка, считает ли он родной Краснодон (Сорокино) украинским. Хотя город находится на оккупированной территории.

"Это Украина, обязательно! И многие люди там поддерживают нашу страну. И всегда это делали. Они оказались заложниками ситуации в этом сложном замесе. Но люди ничего не решают, и большинство не уезжает оттуда. Это все огромная политика", – сказал Денис.

Видео дня

Также он сказал, как факт войны между Россией и Украиной отразится на его противостоянии с Чаниевым.

"Я из Краснодона, Луганской области, и война идет по моей территории, а не всей страны... Есть моменты, конечно. Мы знаем и хотели бы, чтобы спорт был вне политики.

Бокс – это джентльменский вид спорта. И там все будет четко, грамотно, красиво, по-мужицки, по-пацански", – заверил экстравагантный боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Ломаченко поздравили того, кто перевернул мир бокса.

Мы узнали, почему Беринчику выбрали соперника из России и как прошли переговоры.

Напомним, где смотреть Беринчик – Чаниев: расписание трансляций чемпионского боя.