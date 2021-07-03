Владимир Кличко выступил с обращением из-за матча Украина – Англия. Видео

Украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличко все время спрашивают о том, что он думает о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии. В своем видеообращении легендарный боксер, одетый в желтую форму нашей футбольной команды, заявил, что ни за что бы не пропустил поединок.

Кличко призвал всех смотреть игру, болеть за свои любимые страны и веселиться.

"Я бы ни за что не пропустил это противостояние. Если что-то и может быть пропущено, то я надеюсь это будет гол, который пропускает вратарь сборной Англии.

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Под конец своего небольшого выступление Кличко-младший пожелал удачи обеим командам, а особенно "желто-синей".

Владимир поблагодарил всех фанатов, которые "делают эти великие события такими особенными".

"Слава Україні!" – завершил свой эмоциональный спич Кличко.