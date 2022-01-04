Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира

Украинский легендарный боксер Владимир Кличко занял 10-е место в топ-10 самых богатых боксеров современности. Своеобразный рейтинг представило британское издание manchestereveningnews.co.uk.

Бокс - один из самых прибыльных видов спорта в мире, и он приносит многим людям большой доход.

Болельщики не только платят огромные суммы за то, чтобы сидеть на трибунах и смотреть, как два бойца пытаются нокаутировать друг друга, но также и за просмотр телетрансляций.

Это один из самых увлекательных видов спорта с множеством ярких личностей. Востребованный, интересный и успешный боксер обычно получает огромный доход.

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Представляем вашему вниманию топ-10 самых богатых боксеров мира.

10) Владимир Кличко (58 миллионов фунтов стерлингов)

Один из величайших тяжеловесов всех времен, Владимир Кличко доминировал в дивизионе более 10 лет.

Он владел пятью поясами в течение шести лет, легко справляясь практически со всеми, с кем сталкивался в то время. Больше всего денег украинец заработал в своих последних двух боях - когда он получил большие гонорары за поединки против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. После поражения от последнего Кличко завершил карьеру.

9) Энтони Джошуа (60 миллионов фунтов стерлингов)

Несмотря на то, что у него было всего 26 профессиональных боев, Энтони Джошуа за это время заработал огромную сумму денег - с первого дня он был успешным спортсменом.

Его дебют на профи-ринге случился после победы на Олимпийских играх в Лондоне. Джошуа в течение двух лет побеждал всех своих оппонентов, прежде чем встретиться с Диллианом Уайтом в чемпионском бою в 2015 году - в конечном итоге выиграв его.

Джошуа продал более миллиона PPV [платные подписки на телетрансляции]. Почти два миллиона заработал за бой против Джозефа Паркера.

8) Шугар Рэй Леонард (88 миллионов фунтов стерлингов)

Двукратный олимпийский чемпион, Шугар Рэй Леонард был одним из самых зрелищных бойцов всех времен.

Его боксерская карьера длилась два десятилетия, он выиграл титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе и чемпиона в полусреднем весе от всех четырех основных боксерских организаций. Он также выигрывал пояса в среднем, полусреднем, суперсреднем и супертяжелом весах.

7) Тайсон Фьюри (100 миллионов фунтов стерлингов)

Всего год назад Цыганского короля [прозвище Фьюри] не было бы в этом списке. Но его трилогия поединков с Деонтеем Уайлдером позволила ему преодолеть отметку в 100 миллионов фунтов стерлингов в карьере.

Сообщается, что состояние 33-летнего игрока увеличилось от 100 до 120 миллионов фунтов стерлингов после его последней победы над Уайлдером, хотя на самом деле эта цифра может быть выше.

Фьюри заработал 7,8 миллиона фунтов стерлингов после ничьей с Уайлдером в их первом бою в 2018 году, что стало для него катализатором подписания огромного контракта на пять боев с ESPN стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов.

Фьюри вполне может оказаться в тройке лидеров этого списка, если он продолжит выступать еще пять с лишним лет.

6) Леннокс Льюис (103 миллиона фунтов стерлингов)

Фьюри и Джошуа не самые богатые британские бойцы, этот титул принадлежит Ленноксу Льюису.

Леннокс, победивший Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и Виталия Кличко, был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе и последним боксером, добившимся такого успеха.

Еще один боец, который вышел на профессиональную арену с огромным количеством поклонников после победы на Олимпийских играх.

5) Канело Альварес (105 миллионов фунтов стерлингов)

Канело Альварес, лучший боец на планете вне весовой категории, является самым богатым нынешним бойцом в этом списке.

После ухода Мэйвезера на пенсию мексиканец стал самым популярным игроком в этом виде спорта: миллионы людей по всему миру смотрели его мастерские выступления.

Девять лет назад Альварес занимал третье место по количеству просмотров поединков за всю историю, когда он потерпел поражение от Флойда Мэйвезера-младшего по очкам.

У него было еще 15 продаж PPV, которые просмотрели более миллиона подписчиков.

4) Оскар де ла Хойя (148 миллионов фунтов стерлингов)

Американо-мексиканец заработал огромное состояние за свою легендарную карьеру - миллионы зрителей смотрели его поединок 1998 года с великим Хулио Сезаром Чавесом.

После ухода на пенсию де ла Хойя существенно увеличил свое богатство, основав Golden Boy Promotions.

3) Мэнни Пакьяо (163 миллиона фунтов стерлингов)

В любую другую эпоху Мэнни Пакьяо был бы упомянут как величайший из всех времен.

У него слишком много огромных побед и достижений, чтобы упомянуть, но мы просто добавим, что он единственный боксер в истории, выигравший двенадцать главных мировых титулов в восьми различных весовых категориях.

В свое время он мог с абсолютной легкостью одолеть любого, кого хотел. Сейчас он активно занимается политикой в своей стране и в настоящее время является сенатором Филиппин.

2) Джордж Форман (222 миллиона фунтов стерлингов)

Если вы хотите приготовить тосты с ветчиной и сыром, вы не просто используете гриль ... вы используете гриль Foreman. Джордж Форман заработал более 200 миллионов фунтов стерлингов на продаже своих грилей, став очень успешным предпринимателем. Он также был одним из лучших боксеров в супертяжелом весе всех времен.

За свою 28-летнюю карьеру Форман выиграл два титула чемпиона мира в тяжелом весе и олимпийскую золотую медаль.

Он провел 81 бой, из которых 76 выиграл - невероятный рекорд.

1) Флойд Мейвезер-младший (400 миллионов фунтов стерлингов)

Безусловно, самый богатый боксер всех времен, боксерское прозвище этого человека было буквально "деньги" - и не зря.

В четверку самых популярных боксерских поединков всех времен входил он (против Мэнни Пакьяо, Конора МакГрегора, Канело Альвареса, Оскара де ла Хойя) - и он заработал большую часть денег во всех четырех боях.

Известный тем, что щеголяет своими деньгами в социальных сетях. Боксер, обладающий одной из лучших защит всех времен, который никогда не был близок к поражению.