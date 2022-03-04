Владимир Кличко спустился в метро и показал видео с киевлянами, которые прячутся от нападения России

Легендарный украинский чемпион мира по боксу Владимир Кличко поддержал жителей Киева, которые прячутся в метро во время нападения России на Украину. Спортсмен, который провел 14 подряд успешных защит своих титулов, спустился в подземку, где пообщался с жителями столицы.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Кличко-младшего в социальной сети Instagram. "Побывали в укрытии на одной из станций киевского метро", – подписал бывший чемпион ролик, который был записан на "Лукьяновской".

Видео дня

На видео видно, что на платформе находится несколько человек. Некоторые из них находятся в убежище с домашними животными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Владимир пообщался и сфотографировался с соотечественниками. Вместе с братом киевлян поддержал и столичный мэр Виталий Кличко.

Отметим, что на станциях столичного метрополитена ежедневно находят убежище свыше 15 тысяч человек. При этом укрытиями служат все станции кроме наземных – "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский попал под шквал критики после того, как со слезами на глазах записал видео из бомбоубежища.